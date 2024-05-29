На СВО погиб омский учитель Владимир Иордан. Он преподавал в Цветнопольской школе Азовского района, был выпускником ОмГПУ.
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На СВО погиб омский учитель Владимир Иордан. Он преподавал в Цветнопольской школе Азовского района, был выпускником ОмГПУ.