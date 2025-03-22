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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Устюгов: «Если бы не приболел, сбегал бы «полтинник» в Сыктывкаре. Хотел забрать концовку сезона, но раз так случилось, значит, так надо»

Лыжник сейчас находится в Сыктывкаре, где в воскресенье пройдет мужская гонка классическим стилем на 50 км.

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