Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал об индивидуальных беседах игроков олимпийской сборной Советского Союза с ее главным тренером Анатолием Бышовцем.
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