Московские пожарные провели учебные пожарно-тактические учения в Курчатовском институте

В Москве прошли учебные пожарно-тактические учения, которые проводились подразделениями Московского пожарно-спасательного гарнизона на территории Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
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