Фотограф в Челябинской области сорвался с 30-метровой скалы и остался жив

Спасатели в Челябинской области оказали помощь мужчине, который упал со скалы высотой 30 метров. ЧП случилось в минувшие выходные на Тургояке, заявили в пресс-службе региональной поисково-спасательной службы.
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