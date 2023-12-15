Верной дорогой идете, Товарищ. Сеанс путинской телетерапии продлился более четырех часов

За четверть века работы во главе России президент отточил ораторское мастерство до идеала Михаил Зубов На фото: президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе в Москве (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) От «Прямой линии» Владимира Путина 14 декабря изначально ожидалось, что изюминкой мероприятия станет его заявление о выдвижении на новый президентский срок, но Владимир Владимирович, как он часто делает, опроверг все прогнозы, заявив о том, что будет баллотироваться, заранее.