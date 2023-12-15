БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Верной дорогой идете, Товарищ. Сеанс путинской телетерапии продлился более четырех часов

Верной дорогой идете, Товарищ. Сеанс путинской телетерапии продлился более четырех часов

За четверть века работы во главе России президент отточил ораторское мастерство до идеала Михаил Зубов На фото: президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе в Москве (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) От «Прямой линии» Владимира Путина 14 декабря изначально ожидалось, что изюминкой мероприятия станет его заявление о выдвижении на новый президентский срок, но Владимир Владимирович, как он часто делает, опроверг все прогнозы, заявив о том, что будет баллотироваться, заранее.

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Комментарии
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Марина Козуб
Хороший лозунг: &quot;ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ТОВАРИЩ! - В ЭТОМ ВСЯ СУТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА, Дай БОГ ему здоровья на долгие годы!
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