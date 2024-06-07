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Создатель “Пацанов” ответил всем обиженным и недовольным: идите смотреть чт...

Создатель “Пацанов” ответил всем обиженным и недовольным: идите смотреть чт...

Создатель “Пацанов” ответил всем обиженным и недовольным: идите смотреть что-нибудь менее провокационноеСоздатель “Пацанов” Эрик Крипке дал интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором прокомментировал то, что некоторые зрители чувствуют себя обиженными и недовольными из-за различных социальных тем в сериале.

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