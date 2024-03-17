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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси не сыграет в товарищеских матчах с Сальвадором и Коста-Рикой из-за мышечной травмы

Форвард «Интер Майами» проходит лечение мышечной травмы и не примет участия в играх с Сальвадором и Коста-Рикой, которые пройдут в США 23 и 26 марта соответственно.

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