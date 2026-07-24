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Деньги за рубежом: что изменилось для российских резидентов после ухода из Европы — и почему на карте всё чаще появляется Израиль

Идея держать часть сбережений в европейском банке долгие годы казалась россиянам почти беспроигрышной: ближе и понятнее, чем счёт в США или Азии, и надёжнее с точки зрения диверсификации, чем всё, что можно найти внутри страны.

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