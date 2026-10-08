Главный тренер сборной Бенина Гернот Рор рассказал, что после прощального матча Лионеля Месси за сборную Аргентины его игроки не смогли ни сфотографироваться со звездным футболистом, ни обменяться футболками с аргентинскими игроками.
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