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Рор — о прощальном матче Месси за Аргентину: «Хотели обменяться футболками, но охрана отказывала всем»

Главный тренер сборной Бенина Гернот Рор рассказал, что после прощального матча Лионеля Месси за сборную Аргентины его игроки не смогли ни сфотографироваться со звездным футболистом, ни обменяться футболками с аргентинскими игроками.

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