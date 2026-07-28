В Поморье обновят 9 объектов по проекту «Комфортное Поморье»

В Архангельской области продолжается реализация проектов «Комфортное Поморье». Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, благодаря региональной инициативе в муниципалитетах благоустраиваются дворовые территории, памятные места и социальные учреждения.
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