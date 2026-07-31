Под суд отправлены трое азербайджанцев, которые превратили русских в рабов.
Трое азербайджанцев нашли себе рабов в России. Все пошли под суд
Комментарии
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Юрий Белов
Кавказоазиатов ВСЕХ - по домам !!! Не взирая на купленные паспорта/гражданства , понаприпёршихся к нам минимум за 25 лет !
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1 м.
Наталия
Это, никуда не девшееся, даже сейчас, желание наших верхов быть, КАК ЕВРОПА. Готовы на любые унижения своего народа, и даже себя, чтобы хотя бы постоять на задворках этой Европы, только, чтобы осталась надежда на возвращение во все их организации. Пусть не на-равных, пусть без права голоса, только бы пустили назад.
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Азеров - под ноль! Ещё то говно. Со стажем.😱
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1 м.
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