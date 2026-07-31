Трое азербайджанцев нашли себе рабов в России. Все пошли под суд

Наталия

Это, никуда не девшееся, даже сейчас, желание наших верхов быть, КАК ЕВРОПА. Готовы на любые унижения своего народа, и даже себя, чтобы хотя бы постоять на задворках этой Европы, только, чтобы осталась надежда на возвращение во все их организации. Пусть не на-равных, пусть без права голоса, только бы пустили назад.