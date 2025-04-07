Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже 63 долларов за баррель

На лондонской бирже ICE продолжается снижение цен на нефть. По данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года опустилась ниже психологической отметки в 63 доллара за баррель, достигнув уровня апреля 2021 года.
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