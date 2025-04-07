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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже 63 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже 63 долларов за баррель

На лондонской бирже ICE продолжается снижение цен на нефть. По данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года опустилась ниже психологической отметки в 63 доллара за баррель, достигнув уровня апреля 2021 года.

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