Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже 63 долларов за баррель

На лондонской бирже ICE продолжается снижение цен на нефть. По данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года опустилась ниже психологической отметки в 63 доллара за баррель, достигнув уровня апреля 2021 года.