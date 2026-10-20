Америка готова снимать санкции, но ЕС не позволит Дмитрий Родионов Фото: Imago/TASS Материал комментируют: Владимир Блинов Дмитрий Ежов Кирилл Озимко США предложили европейским странам разморозить часть российских активов, сообщает британская Financial Times.
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