"Там наши были": В рухнувшем в США самолёте летели русские спортсмены - источник

Источник сообщил, что борту разбившегося самолёта в Вашингтоне были русские фигуристыСпортивный агент Ари Закарян в комментарии "Матч ТВ" сообщил, что в разбившемся несколько часов в Штатах пассажирском самолёте должны были лететь русские спортсмены.