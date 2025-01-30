"Там наши были": В рухнувшем в США самолёте летели русские спортсмены - источник

Источник сообщил, что борту разбившегося самолёта в Вашингтоне были русские фигуристыСпортивный агент Ари Закарян в комментарии "Матч ТВ" сообщил, что в разбившемся несколько часов в Штатах пассажирском самолёте должны были лететь русские спортсмены.
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