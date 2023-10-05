5 простых и стильных укладок, которые в моде осенью 2023 Алёна ЮрьеваКаждая женщина мечтает о том, чтобы волосы выглядели роскошно и ухоженно, особенно в осеннее время, когда важно сохранить стиль и элегантность внешности.