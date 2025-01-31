Warhorse Studios рассказала о запутанной истории Kingdom Come: Deliverance в преддверии выхода второй частиДо выхода Kingdom Come: Deliverance 2 осталось меньше недели, и разработчики из Warhorse Studios решили выпустить трейлер, в котором кратко излагается сюжет первой части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)