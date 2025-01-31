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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warhorse Studios рассказала о запутанной истории Kingdom Come: Deliverance в преддверии выхода ...

Warhorse Studios рассказала о запутанной истории Kingdom Come: Deliverance в преддверии выхода ...

Warhorse Studios рассказала о запутанной истории Kingdom Come: Deliverance в преддверии выхода второй частиДо выхода Kingdom Come: Deliverance 2 осталось меньше недели, и разработчики из Warhorse Studios решили выпустить трейлер, в котором кратко излагается сюжет первой части.

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