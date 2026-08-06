Швеция передаст Украине захваченный в марте сухогруз «теневого флота» России Швеция передаст Украине задержанное в марте этого года грузовое судно Caffa, которое якобы в.
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Швеция передаст Украине захваченный в марте сухогруз «теневого флота» России Швеция передаст Украине задержанное в марте этого года грузовое судно Caffa, которое якобы в.
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