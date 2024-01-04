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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куат Хамитов прокомментировал слова Мбаппе: «Вот такой менталитет у чемпионов»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов, известный своей критикой казахстанского футбола, прокомментировал цитату Килиана Мбаппе о финале ЧМ 2022 года против Аргентины.

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