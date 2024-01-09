На полигонах Восточного военного округа военнослужащие приступили к занятиям по боевой подготовке

Практические занятия на полигонах начались с военнослужащими мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных подразделений и со специалистами подразделений связи, а также РХБ защиты.
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