Киев снова в огне: 20 российских «Искандеров» и «Цирконов» били по «Антонову», складам с «Фламинго». Южной мост закрыт Ночь на четверг прошла во взаимных воздушных атаках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Генералопад» про...
- О гиперзвуковом б...
- Ч Не повторить судь...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым