Никола Йокич оформил 25-й трипл-дабл (19+14+11) в победном матче с «Атлантой»

Никола Йокич оформил 25-й трипл-дабл в сезоне и 130-й в карьере в регулярных чемпионатах НБА. На счету центрового «Денвера» 19 очков, 14 подборов, 11 передач и 2 перехвата при 6 из 13 с игры, 2 из 3 трехочковых и 5 из 6 штрафных.