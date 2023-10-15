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  • ММ
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Привести иммунную систему в порядок не так-то просто

Привести иммунную систему в порядок не так-то просто

﻿﻿Привести в порядок свою иммунную систему не так-то просто. Но в борьбе за свое здоровье все средства хороши, и если небольшое изменение в вашем рационе, хоть немного, все же приблизит вас к цели, почему бы этим не воспользоваться? Основная задача иммунной системы – защитить организм от болезнетворных микроорганизмов, пытающихся проникнуть в него извне.

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