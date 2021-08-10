В Севастополе продавали фальсификат через Интернет

Прокуратура Ленинского района Севастополя в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайт о продаже товаров легкой промышленности, являющихся копиями мировых брендов (репликами и дубликатами) мужской и женской одежды и обуви известных производителей.
Прокуратура Ленинского района Севастополя в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайт о продаже товаров легкой промышленности, являющихся копиями мировых брендов (репликами и дубликатами) мужской и женской одежды и обуви известных производителей.
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