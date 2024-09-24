Маленькое воздушное судно зацепило линию электропередач В Алтайском крае упал легкомоторный самолет / Фото: МЧС России В Алтайском крае вблизи поселка Верхозерное упал легкомоторный самолет, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
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