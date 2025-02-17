Советник президента США выступил с заявлением о переговорах по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц выступил с заявлением о переговорах, премьер Соединенного Королевства Кир Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину, а в Верховной раде рассказали, когда возможно провести выборы главы государства.