Внешность 51-летней звезды фильма «Шоугелз» на новых фото вызвала споры в сети

Внешность американской модели и актрисы Элизабет Беркли на новых фото вызвала споры в сети. Отмечается, что папарацци заняли 51-летнюю звезду фильма «Шоугелз» в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с занятий по пилатесу.
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