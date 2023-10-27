Внешность 51-летней звезды фильма «Шоугелз» на новых фото вызвала споры в сети

Внешность американской модели и актрисы Элизабет Беркли на новых фото вызвала споры в сети. Отмечается, что папарацци заняли 51-летнюю звезду фильма «Шоугелз» в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с занятий по пилатесу.