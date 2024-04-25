Алиев и Эрдоган обвели Кремль вокруг пальца. Россия окончательно потеряла Армению, теперь Анкара целится на наши территории

Тем у кого еще остались сомнения по поводу истинных намерений нашего «надежного» партнера Реджепа Эрдогана, очень советуем посмотреть программное интервью которое он на днях дал Nöbetci Газете в котором он ни много ни мало заявил о начале новой эры на Кавказе.
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