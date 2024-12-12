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Сотни объектов замерзают в Новосибирске «по плану» и аварийно

Сотни объектов замерзают в Новосибирске «по плану» и аварийно

Из-за аварий и плановых работ в Новосибирске десятки жилых домов оставили без тепла. По данным портала «Мой Новосибирск», в городе сегодня, 12 декабря, от тепла отключены 236 зданий, среди которых около половины – жилые дома.

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