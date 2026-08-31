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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё четыре аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё четыре аэропорта

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в пяти аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 1 сентября сообщает в канале на платформе "Макс" .

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