Какие художественные галереи и музеи есть в Крыму

Какие художественные собрания полуострова готовы удивить и порадовать любителей изобразительного искусства Симферопольский художественный музей Музей располагает классической коллекцией отечественной и зарубежной живописи с XVI века до нынешнего времени.
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