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Удивительно похожая на Орбакайте россиянка появилась на телевидении

Удивительно похожая на Орбакайте россиянка появилась на телевидении

Россиянка из Уфы Райма Гафарова появилась на шоу «Звезды сошлись». Женщина призналась, что с раннего детства слышит о своем невероятном сходстве с популярной певицей, а некоторые родственники предпочитают ее звать Кристиной.

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