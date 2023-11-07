Удивительно похожая на Орбакайте россиянка появилась на телевидении

Россиянка из Уфы Райма Гафарова появилась на шоу «Звезды сошлись». Женщина призналась, что с раннего детства слышит о своем невероятном сходстве с популярной певицей, а некоторые родственники предпочитают ее звать Кристиной.
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