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Царьград

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Инвестиции снизились на 9,9% за полугодие

Инвестиции снизились на 9,9% за полугодие

По итогам первого полугодия 2026 года ВВП России вырос на 0,6% год к году. Во втором квартале рост составил 1,3% после снижения на 0,2% в первом.

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