Проклятие клана Кардашьян: почему Тимоти Шаламе не получил свой «Оскар»

Тимоти Шаламе пришлось снова порвать свою заготовленную заранее речь. Тимоти Шаламе снова остался без "Оскара" LEGION-MEDIAТимоти Шаламе не удалось получить главный приз сезона наград этого года – «Оскар» за главную мужскую роль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии