Проклятие клана Кардашьян: почему Тимоти Шаламе не получил свой «Оскар»

Тимоти Шаламе пришлось снова порвать свою заготовленную заранее речь. Тимоти Шаламе снова остался без "Оскара" LEGION-MEDIAТимоти Шаламе не удалось получить главный приз сезона наград этого года – «Оскар» за главную мужскую роль.