Bloomberg: разработка Call of Duty: MW III сопровождалась большими проблемами

Разработка новой Call of Duty: Modern Warfare III, которая получила самые низкие оценки от критиков за всю историю серии, сопровождалась большими производственными трудностями, что и привело к ее низкому качеству на выходе.
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