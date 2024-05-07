Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Дагестане

6 мая 2024 года в городе Избербаше в ночное время несовершеннолетний местный житель, находясь в служебном автомобиле сотрудников органов внутренних дел, при доставлении его в отдел полиции за совершение административного правонарушения достал нож и нанес им несколько ударов двум находившимся в транспортном средстве правоохранителям.
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