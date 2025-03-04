В Калининграде запланировали производство террасной доски из отходов

Проект по изготовлению террасной доски из стекла и бытового пластика разрабатывает ООО «Олимп-Дизайн», рассказал директор предприятия Святослав Лавриненко, 3 марта сообщает сетевое издание «Информационно-аналитический портал Калининграда».
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