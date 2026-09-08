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Царьград

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Ассистент РЭУ объяснила, как организовать домашнее обучение детям

Ассистент РЭУ объяснила, как организовать домашнее обучение детям

В России дети могут учиться дома: семейное образование или занятия по медицинским показаниям. Софья Свечникова из РЭУ разъяснила порядок оформления, роли родителей и школы, а также проведение аттестаций для обоих форматов обучения.

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