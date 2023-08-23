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Осколки беспилотников в Химках и поврежденные здания в Москве: Последствия ночной атаки БПЛА

Осколки беспилотников в Химках и поврежденные здания в Москве: Последствия ночной атаки БПЛА

В ночь на 23 августа Москва и Подмосковье стали свидетелями тревожных событий. Украинские беспилотники, направленные на Москву, были сбиты силами ПВО в Химкинском и Можайском районах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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