Провал триллера, миллионные долги и домашнее насилие: куда исчез звезда кино Игорь Шавлак

Когда-то Игорь Шавлак был одним из главных красивых лиц советского экрана. Но затем в его жизни случился целый ряд катастроф: оглушительный провал триллера «Путевой обходчик», огромные долги перед сомнительными кредиторами, распавшиеся браки и скандалы.