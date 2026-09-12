Провал триллера, миллионные долги и домашнее насилие: куда исчез звезда кино Игорь Шавлак

Когда-то Игорь Шавлак был одним из главных красивых лиц советского экрана. Но затем в его жизни случился целый ряд катастроф: оглушительный провал триллера «Путевой обходчик», огромные долги перед сомнительными кредиторами, распавшиеся браки и скандалы.
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