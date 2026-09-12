TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

Провал триллера, миллионные долги и домашнее насилие: куда исчез звезда кино Игорь Шавлак

Провал триллера, миллионные долги и домашнее насилие: куда исчез звезда кино Игорь Шавлак

Когда-то Игорь Шавлак был одним из главных красивых лиц советского экрана. Но затем в его жизни случился целый ряд катастроф: оглушительный провал триллера «Путевой обходчик», огромные долги перед сомнительными кредиторами, распавшиеся браки и скандалы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым