Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи штурмовой авиации с помощью штурмовиков Су-25 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток».
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