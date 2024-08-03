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Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи штурмовой авиации с помощью штурмовиков Су-25 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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