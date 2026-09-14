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Синоптик предупредил о ночных заморозках в Московском регионе

Синоптик предупредил о ночных заморозках в Московском регионе

Риск заморозков в столичном регионе продержится еще ближайшие две-три ночи: местами столбики термометров покажут от плюс одного до плюс шести градусов .

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