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Царьград

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«Ноль уважения к Овечкину»: Канадский ведущий взбесился из-за видео и требует выгнать его из НХЛ

«Ноль уважения к Овечкину»: Канадский ведущий взбесился из-за видео и требует выгнать его из НХЛ

Канадский радиоведущий Дин Бланделл резко осудил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за участие в предвыборном ролике «Единой России».

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