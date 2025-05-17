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Один человек погиб при взрыве бомбы в калифорнийском городе Палм-Спрингс

Один человек погиб при взрыве бомбы в калифорнийском городе Палм-Спрингс

В калифорнийском городе Палм-Спрингс произошёл взрыв у клиники репродуктивного здоровья, вызванный детонацией бомбы, который экстренные службы классифицировали как преднамеренный акт насилия, сообщает Los Angeles Times.

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