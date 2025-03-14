В Уголовный кодекс хотят внести поправки, от которых вздрогнут во многих кабинетах

Подсудимым коррупционерам предлагают отказать в условном сроке, «выкупе» за штраф и УДО Сергей Аксёнов Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Кирилл Кабанов В России могут ужесточить ответственность должностных лиц за взяточничество.