В Уголовный кодекс хотят внести поправки, от которых вздрогнут во многих кабинетах

Подсудимым коррупционерам предлагают отказать в условном сроке, «выкупе» за штраф и УДО Сергей Аксёнов Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Кирилл Кабанов В России могут ужесточить ответственность должностных лиц за взяточничество.
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