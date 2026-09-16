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Царьград

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МУС распорядился оставить экс-президента Филиппин Дутерте под стражей

МУС распорядился оставить экс-президента Филиппин Дутерте под стражей

Международный уголовный суд постановил оставить под стражей экс-президента Филиппин Родриго Дутерте. Решение вызывает критику со стороны семьи Дутерте, заявившей о нарушении его прав.

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