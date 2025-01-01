Путин поздравил шахматиста Непомнящего, ставшего чемпионом мира по блицу

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил отечественного шахматиста Яна Непомнящего, который стал чемпионом мира по блицу на турнире в Нью-Йорке, разделив первое место с норвежцем Магнусом Карлсеном.
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