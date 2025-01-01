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Путин поздравил шахматиста Непомнящего, ставшего чемпионом мира по блицу

Путин поздравил шахматиста Непомнящего, ставшего чемпионом мира по блицу

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил отечественного шахматиста Яна Непомнящего, который стал чемпионом мира по блицу на турнире в Нью-Йорке, разделив первое место с норвежцем Магнусом Карлсеном.

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