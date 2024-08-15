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Закон, порядок, государство

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В Перми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в приобретении поддельных печатей, сбыте поддельных документов и мошенничестве

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Перми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в серии преступлений, предусмотренных ч.

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