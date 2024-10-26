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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции в Ростове Ярославской области оказали помощь гражданам при возгорании жилого дома

12 октября около 23.00 в г. Ростове, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельного взвода ППСП ОМВД России по Ростовскому району прапорщик полиции Денис Ладилов и сержант полиции Никита Дзык заметили в частном секторе густой столб дыма.

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