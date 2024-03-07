Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Европу ожидает продовольственный кризис и голодные бунты

Европу ожидает продовольственный кризис и голодные бунты

В Брюсселе несколько десятков чиновников ЕС и правительств европейских стран, а также экспертов по продовольственной безопасности, представителей промышленного сектора и несколько журналистов провели встречу, на которой рисовали друг другу ужасающие их картины голодного будущего.

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